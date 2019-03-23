عباس: قد نعجز بالنهاية عن دفع مصروفات المؤسسات بسبب إسرائيل

رام الله — سبوتنيك. وقال عباس، في لقاء مع وفد من طلبة جامعة "هارفارد" الأميركية بمقر الرئاسة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، "نعاني كثيراً من فقدان جزء كبير من أموالنا، والتي تعادل 70 % من موازنتنا، فاضطررنا إلى صرف نصف رواتب الموظفين، وربما الشهر المقبل 40%، وبالنهاية قد نضطر لعدم دفع الرواتب ومصاريف المؤسسات، وعلى البلد، والسبب هو حكومة إسرائيل".
وتجبي إسرائيل بموجب اتفاق أوسلو الذي وقعته مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993 نحو 180 مليون دولار شهريا كعائدات ضرائب مستحقة على بضائع ترد إلى المناطق الفلسطينية عبر إسرائيل، وتقوم بتحويلها شهريا إلى موازنة السلطة الفلسطينية.
ويذكر أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) قرر، في شباط/فبراير الماضي، خصم مبلغ 138 مليون دولار أمريكي من أموال الضرائب الفلسطينية حيث أن هذا المبلغ تصرفه السلطة الفلسطينية كمخصصات لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى في وقت اعتبرت فيه إسرائيل أن هذه الأموال تستخدم لتمويل الإرهاب.
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