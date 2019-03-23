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23:23 23 مارس/ آذار 2019
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    الجيش السوري يصد هجوم لـ أجناد القوقاز في إدلب

    الجيش السوري يستهدف "النصرة" في ريفي حماة وإدلب

    © Sputnik . BASEL SHARTOUH
    العالم العربي
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    استهدف الجيش السوري اليوم السبت بسلاح المدفعية مواقعا لتنظيم "جبهة النصرة" في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي وذلك ردا على الخروقات المتكررة لاتفاق منطقة خفض التصعيد.

    وذكرت وكالة "سانا" أن "وحدات من الجيش وجهت ضربات مدفعية مركزة بعد رصد ومتابعة على تجمع آليات لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة في محيط بلدة النشامة بالقطاع الشرقي لسهل الغاب بالريف الشمالي الغربي".

    جنود الجيش العربي السوري خلال مناورات في مواقع خطوط الهجوم الأمامية في حي مدينة منبج في محافظة حلب، سوريا
    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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    وأشارت الوكالة إلى أن الاستهداف أدى إلى تدمير آليات ومراكز كان التنظيم يتخذ منها منطلقا للتسلل والاعتداء على النقاط العسكرية والقرى الآمنة.

    وعلى محور آخر وسع الجيش السوري نطاق عملياته على "الخنادق والمتاريس التي يتحصن بها الإرهابيون في الأطراف الشرقية لبلدة مورك بريف حماة الشمالي".

    وعلى الحدود الإدارية لريف إدلب الجنوبي ذكرت الوكالة أن وحدة من الجيش "رصدت محاولة تسلل مجموعة إرهابية من بلدة قلعة المضيق باتجاه النقاط العسكرية في بلدة الكريم بريف حماة الشمالي وتعاملت معها بالأسلحة المناسبة موقعة العديد من أفرادها قتلى ومصابين وأجبرت من تبقى منهم على الفرار".    

    وقصفت وحدات الجيش السوري مواقعا لتنظيم "جبهة النصرة" بريف إدلب الجنوبي الشرقي وتحديدا في محيط قرية ترعي ما أسفر عن تدمير عدة مراكز للمسلحين.

    وكان مراسل "سبوتنيك" في حماة نقل أمس الجمعة عن مصدر عسكري سوري، قوله: "إن قوات الجيش السوري ترصدت تحركات معادية لإرهابيي فصيل "جيش العزة" بمحيط مدينة اللطامنة شمال حماة، حيث تم استهدافهم عبر صاروخ موجه مما أدى لمقتل وإصابة عدد من المسلحين".

    وذكر المصدر أن المجموعات الإرهابية المسلحة المنتشرة بالقرب من مدينة اللطامنة كانت تتجهز لشن هجمات على مواقع الجيش السوري، مما استدعى تعامل قوات الجيش السوري وعبر صاروخ "كورنيت" موجه مع تجمعات الإرهابيين، وأدى لمقتل وإصابة 15 مسلحا على الأقل.

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    الكلمات الدلالية:
    ريف حماة, إدلب, أخبار جبهة النصرة, الجيش السوري, سوريا
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