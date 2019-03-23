الفالح يبحث إقامة أكبر مشروع للطاقة الشمسية في السعودية

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إنه وقع مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، لإقامة أكبر مشروع للطاقة الشمسية في السعودية.

وكتب الفالح على "تويتر"، اليوم السبت 23 مارس / آذار: "تشرفت بحضور منتدى مكة الاقتصادي ولقاء الأمير خالد الفيصل، مستشار العاهل السعودي، أمير منطقة مكة المكرمة، المشرف على تطويرها، ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز".

تشرفت اليوم بحضور #منتدى_مكة_الاقتصادي ولقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة المشرف على تطويرها، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز،حيث وقعنامذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة pic.twitter.com/3qCx963FCJ — خالد الفالح|Khalid Al Falih (@Khalid_AlFalih) March 23, 2019

وأضاف: "وقعنا مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، لإقامة مشروع الفيصلية للطاقة الشمسية بقدرة 2600 ميغاواط".

وتابع: "يعتبر المشروع أكبر تجمع للطاقة الشمسية في المملكة، ويمثل خطوة مهمة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للطاقة المتجددة في المملكة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة والموارد الهيدروكربونية تماشيا مع رؤية السعودية 2030".

وذلك لإقامة مشروع الفيصلية للطاقة الشمسية بقدرة 2600 ميجاواط، والذي يعتبر أكبر تجمع للطاقة الشمسية في المملكة، ويمثل خطوة مهمة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للطاقة المتجددة في المملكة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة والموارد الهيدروكربونبة تماشياً مع #رؤية_السعودية_2030 pic.twitter.com/fK3e4qbV2x — خالد الفالح|Khalid Al Falih (@Khalid_AlFalih) March 23, 2019

ودشن أمير منطقة مكة المكرمة، مساء السبت، أعمال الدورة الثانية لمنتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي 2019، الذي تنظمه إمارة المنطقة بالشراكة مع الغرف التجارية بجدة ومكة المكرمة والطائف، خلال الفترة من 23 إلى 26 مارس الجاري، وذلك في فندق هيلتون جبل عمر بمكة المكرمة، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.