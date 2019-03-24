إطلاق صافرات الإنذار في إسرائيل

دوت صافرات الإنذار في مدينة اشكول الإسرائيلية شمال قطاع غزة، وذلك تحسبا لإطلاق صواريخ من داخل القطاع.

القدس — سبوتنيك. وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه تم "إطلاق صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي أشكول"، مضيفاً بأن "التفاصيل قيد الفحص".

© REUTERS / Mohammed Salem السابعة الإسرائيلية: بالونات هيليوم حارقة للمرة الأولى في تاريخ المواجهات في غزة

وذكرت صحيفة " جيروزاليم بوست " الإسرائيلية، أنه تم إطلاق صفارات الإنذار في ليلة السبت في منطقة إشكول بالقرب من حدود غزة، حسبما أفاد جيش الدفاع الإسرائيلي.

وأضافت الصحيفة، "أدى انفجار بالونات حارقة خلال أعمال الشغب الليلية على طول حدود غزة إلى إطلاق صفارات الإنذار في منطقة إشكول، وفقا لمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت الصحيفة أن البالونات المتفجرة لم تتجاوز السياج الحدودي.

وأشارت أن سماع دوي الانفجارات طوال الليل كان بسبب البالونات المتفجرة التي ألقيت خلال أعمال الشغب.

وفي وقت سابق، أصيب ثلاثة فلسطينيين خلال أعمال الشغب التي وقعت ليلا على طول السياج الحدودي مع غزة، بعد أن أستهدفت القوات الإسرائيلية خليتين فلسطينيتين أطلقتا بالونات حارقة من القطاع تجاه إسرائيل في نهاية الأسبوع.