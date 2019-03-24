بعد تصريحاته عن إيران... الحوثي يرد على بومبيو

دعا القيادي في جماعة أنصار الله "الحوثيين"، محمد علي الحوثي، الولايات المتحدة إلى خوض حرب مباشرة مع إيران، وذلك في تعليقه على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

القاهرة — سبوتنيك. وقال القيادي الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله" وعضو المجلس السياسي الأعلى بصنعاء، في تغريدة على "تويتر": "اكتشف بومبيو وخارجيته بعد 4 سنوات من عدوانهم على اليمن أن الحرب بالوكالة وأن إيران تضرب بالصواريخ من اليمن حسب زعمه".

وأضاف: "أقول لهم أوقفوا عدوانكم وجرائمكم وحصاركم عن اليمن لينتهي أشكال الدفاع العسكري اليمني وتنتهي المبررات التي تدعونها واذهبوا خوضوا حربكم المباشرة مع إيران إن كنتم صادقين".

اكتشف بومبيو وخارجيته بعد اربع سنوات من عدوانهم ع اليمن ان الحرب بالوكالةوان ايران تضرب بالصواريخ من اليمن حسب زعمه

اقول لهم اوقفواعدوانكم وجرائمكم وحصاركم عن اليمن لينتهي اشكال الدفاع العسكري اليمني

وتنتهي المبررات التي تدعونها

واذهبوا خوضوا حربكم المباشرةمع ايران ان كنتم صادقين — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) March 23, 2019

وفي وقت سابق، قال بومبيو، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" إن "إيران تستخدم الحوثيين كقوات لها بالوكالة (في اليمن). وتطلق صواريخ إلى داخل السعودية، وتعرض للخطر حياة السعوديين بل كل من يسافر إلى المملكة".

وتابع: "كلهم في خطر بسبب التهديد من قبل آية الله (خامنئي) وقاسم سليماني. وهذا الأمر غير مقبول ونعتزم استخدام كل آلية متوفرة لدينا لتحقيق النتيجة التي يريدها الشعب اليمني وستواصل شعوب المنطقة المطالبة بها".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.