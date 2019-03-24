بومبيو: زيارة السعودية باتت خطرا على الجميع بسبب هذا الثنائي (فيديو)

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن حياة كل من يزور الرياض في خطر، بسبب قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، والمرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي.

وقال بومبيو، في مقابلة مع قناة "Sky News"، أجريت خلال زيارته إلى لبنان ونشر نصها يوم أمس السبت، على موقع الخارجية الأمريكية: "إيران تستخدم الحوثيين كقوات لها بالوكالة في اليمن. وإيران تطلق صواريخ إلى داخل السعودية، وتعرض للخطر حياة السعوديين بل كل من يسافر إلى المملكة، من رجال أعمال لبنانيين أو أمريكيين أو أوروبيين وكل من يقومون بزيارات إلى الرياض".

وتابع: "كلهم في خطر بسبب التهديد من قبل آية الله خامنئي وقاسم سليماني، وهذا الأمر غير مقبول ونعتزم استخدام كل آلية متوفرة لدينا لتحقيق النتيجة التي يريدها الشعب اليمني وستواصل شعوب المنطقة المطالبة بها".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن "الإدارة الأمريكية تدرس حاليا من يمكن أن تستهدفهم من الحوثيين من خلال العقوبات وعبر إدراجهم في قائمة الإرهاب".

وأعلنت المملكة العربية السعودية، مرارا، أنها تعرضت لعشرات الهجمات بصواريخ أطلقها الحوثيون وحصلوا عليها من إيران، وتم اعتراض بعضها في سماء العاصمة الرياض.

ويمر اليمن منذ العام 2014 بنزاع مسلح بين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء من جهة والحكومة المعترف بها دوليا، منذ مارس/ آذار 2015 من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة أخرى، وأسفرت الأعمال القتالية في البلاد عن نشوب أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ في العالم.