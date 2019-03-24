احتجاجات في مجدل شمس استنكارا لتصريحات ترامب حول الجولان السوري المحتل

خرج عدد كبير من السوريين في الجولان السوري المحتل مساء أمس في وقفة احتجاجية في ساحة مجدل شمس استنكارا لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الجولان السوري المحتل.

وأكد المحتجون انتماءهم لوطنهم الأم سوريا وعودة الجولان إلى السيادة الوطنية السورية مهما طال زمن الاحتلال، كما نقلت وكالة "سانا".

وندد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بالمواقف العدائية الصادرة عن ترامب وأركان إدارته مؤكدين أنها تفتقد لأي أساس أخلاقي أو قانوني وتخرق الشرعية الدولية.

ووجة الوزير اللبناني السابق وئام وهاب رسالة للمحتجين في مجدل شمس قائلا "قراركم المواجهة نيابة عن الأمة وإسرائيل كيان زائل وأنتم عائدون حتما إلى سوريا والعروبة".

#وهاب في كلمة عبر الهاتف للمحتشدين في مجدل شمس الجولان: قراركم المواجهة نيابة عن الأمة وإسرائيل كيان زائل وأنتم عائدون حتماً إلى سوريا والعروبة pic.twitter.com/YtsVlhOIMR — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) March 23, 2019

وأكد الأسير المحرر بشر المقت "أن الجولان أرض سورية ولا يمكن أن تكون غير ذلك مهما تفنن رعاة الحروب في مشاريعهم الاستعمارية التوسعية الاستيطانية" مشيرا إلى أن تصريحات ترامب لا تعتبر أكثر من ترهات صادرة عن شخص اعتاد العالم على تصرفاته الغريبة وغير المسؤولة".

وسبق أن صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه آن الأوان للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر" "بعد 52 عاما، حان الوقت لاعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل الكاملة على هضبة الجولان التي لها أهمية استراتيجية وأمنية حيوية لدولة إسرائيل والاستقرار الإقليمي".