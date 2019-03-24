أول تحرك بعد توجيه الملك سلمان بشأن ولي عهده (صور)

بدأت الجهات المعنية، بتنفيذ توجيه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بتسمية الطريق الرابط بين طريق الملك خالد غربا، وطريق الجنادرية شرقا، باسم "طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز".

ووثقت مجموعة من الصور، ظهور اللوحة التعريفية التي تحمل تسمية الطريق، باسم "طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز"، وذلك وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

ويصل طول الطريق إلى 30 كيلومترا، وهو أحد أهم طرق الرياض الحيوية، ويقع على امتداده مشروع "المسار الرياضي"، بمسارات للمشاة والدراجات الهوائية وركوب الخيل، ومنشآت رياضية وفنية وثقافية وترفيهية وبيئية، إضافة إلى مواقع استثمارية.

Mohammed bin Salman Road signs have been installed on the futuristic road that connects the 4 Riyadh Mega projects launched earlier this week, as per King Salman order.



— #طريق_الأمير_محمد_بن_سلمان #مشاريع_الرياض_الكبرى #MBS pic.twitter.com/ZieZ4WFp4s — Saudi News (@saudinews50_en) March 23, 2019

​وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد وجه بتسمية الطريق باسم الأمير محمد بن سلمان، خلال إطلاعه على مشروع "المسار الرياضي"، أحد مشاريع الرياض الكبرى التي أُعلن عن إطلاقها الثلاثاء الماضي.