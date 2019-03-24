سر العشق المشترك بين هتلر وصدام حسين والقذافي (صور)

كشفت مجلة أمريكية عسكرية، ما وصفته بسر "العشق المشترك" بين الزعيم النازي أودلف هتلر، والرئيس العراقي الراحل صدام حسين، والعقيد الليبي الراحل معمر القذافي.

ونشرت مجلة "ناشيونال إنترست" العسكرية الأمريكية تقريرا حول سر العشق المشترك بين هتلر وصدام حسين والقذافي للأسلحة والبنادق الذهبية.

وقالت المجلة العسكرية إنه في أبريل/نيسان 2003، بعد فترة وجيزة من الغزو الأمريكي لعراق، حاول جندي أمريكي نقل مدافع رشاشة ومسدس وبندقية تخص صدام حسين إلى فورت ستيورات بولاية جورجيا الأمريكية، ولكن تم اكتشاف ذلك الأمر في مطار هيثرو في العاصمة لندن.

وما فوجئت به السلطات الأمريكية حينها أن تلك الأسلحة بالكامل كانت مطلية بالذهب.

وبعد ثماني سنوات تقريبا، اكتشفت المعارضة المسلحة في ليبيا وهم يمشطون أنقاض قصور القذافي عددا كبيرا من الأسلحة الذهبية، بما في ذلك مسدس من نوع "براوننغ هاي باور"، وبندقية قنص من نوع "دراغونوف".

كما كان هتلر يشتهر أيضا بأنه يستحوذ على أسلحة وبنادق ذهبية.

وعبر حدود الولايات المتحدة والمكسيك كان زعماء عصابات المخدرات المكسيكية يتفاخرون دوما بامتلاكهم أسلحة ذهبية.

وأرجعت المجلة العسكرية ذلك الأمر إلى أن امتلاك الأسلحة الذهبية يكون دوما جزء من الثقافة الإنسانية، بالأخص حينما يتعلق الأمر بالأسلحة اليدوية التي صنعها الإنسان.

كما أن الزخارف بشكل عام والذهب بشكل أخص يتم نقله مباشرة إلى السلاح مثل باقي المواد الأخرى مثل العظام أو الخشب أو المعادن، كما أن أخرين كانوا يستخدمون تقنيات أخرى مثل ترصيع الأسلحة بعناصر ثمينة أو شبه ثمينة مثل المرجان أو الأحجار الكريمة أو الفضة، ولا تقتصر على البنادق، بل لها جذور تاريخية بدء السيوف والخناجر والأسلحة اليدوية التقليدية.

ولكن ما يثير التساؤل أيضا هو عدم إظهار صدام حسين مثلا، تلك الأسلحة الذهبية في الأماكن العامة، بل كان يظهر في معظم خطاباته التي يشهر بها السلاح بأسلحة تقليدية اللون ليس بها أي زخارف.

Great ending the week planning #AI + #Blockchain efforts at the Pentagon… and Saddam Hussein's golden gun. pic.twitter.com/swQ8wlxZi0 — Justin “Doc” Herman (@JustinHerman) June 9, 2017

ونقلت المجلة تفسير من علم النفس حول ذلك الأمر بقولها: "دوما ما يكون الزعماء العنيفين الذين استولوا على السلطة وتمسكوا بها بوسائل عنيفة لديهم قناعة بأن القوة السياسية منبثقة من فوهة البندقية".

وتابعت قائلة "كما أنهم يعتقدون أن تلك الأسلحة بلا شك جزء من حكمهم ويدينون لها بكثير من الفضل، لذلك يعتقدون أن الاعتناء بها جزء لا يتجزأ من شخصيتهم".

What Do Hitler, Saddam Hussein and Gaddafi Have In Common? They Loved Golden Guns. – The National Interest Online https://t.co/V4cH5x1V3g pic.twitter.com/9AvSjSbJUU — Baghdad Informer (@baghdadinformer) March 24, 2019

ومضت بقولها "كما أن تلك الأسلحة الذهبية تمنحهم دوما شهور بالنفوذ والسلطة التي وصلوا لها والتي ينبغي عليهم التمسك بها".

WebLoot(found on the Web): Gaddafi 24-karate Golden Gun pic.twitter.com/l1ZxN9Pj — Sinomatic2012 (@SinoMatic2012) October 23, 2011

In search of Gaddafi’s golden gun, a symbol of a new beginning for Libya 📻 https://t.co/Ng8B9RHoPK pic.twitter.com/hilarwbPcj — BBC World Service (@bbcworldservice) February 3, 2016

ولكن ليس كل الحكام العسكريين، كانوا يقدرون تلك الأسلحة الذهبية، لأن بعضهم كان لديه أفكار أخرى في هذا الشأن مثل عيدي أمين رئيس أوغندا الذي كان يفضل دوما التباهي بأزيائه المزخرفة.