العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا جديدا

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، أمرا ملكيا جديدا، بترقية وتعيين 10 قضاة بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بشأن هيئة الصناعات العسكرية

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" ، فقد أوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن "الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتدادا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء".

وسأل الوزير السعودي "المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم".

وكان الملك سلمان أصدر مجموعة من الأوامر الملكية، مساء أمس السبت.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أصدر الملك سلمان 9 أوامر ملكية جاء أولها بتعيين المهندس أحمد بن عبد العزيز بن المحمد العوهلي، محافظا للهيئة العامة للصناعات العسكرية بمرتبة وزير. فيما جاء الأمر الثاني تعيين الدكتور حاتم بن حسن بن حمزه المرزوقي، نائبا لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة.

كما تم تعيين عبد الرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي، محافظا للهيئة العامة للتجارة الخارجية بالمرتبة الممتازة. وأيضا تم تعيين إيناس بنت سليمان بن محمد العيسى مديرة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالمرتبة الممتازة.

كما تم إعفاء الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري، نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد من منصبه. وأخيرا تم تعيين محمد بن ناصر بن علي الجاسر مساعدًا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمرتبة الممتازة.