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11:36 24 مارس/ آذار 2019
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    سفينة حربية من طراز ميسترال

    تدريبات بحرية مشتركة بين مصر وفرنسا

    © Sputnik . Alexei Danichev
    العالم العربي
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    تشارك البحرية المصرية نظيرتها الفرنسية في تدريب مشترك بغرض تبادل الخبرات وصقل مهارات عناصر القوات البحرية المصرية وطلابها، وذلك بحسب ما أعلن المتحدث باسم الجيش المصري.

    وقال تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، عبر "فيس بوك"، "غادرت عدد من القطع البحرية المصرية إلى فرنسا للمشاركة في فاعليات التدريب البحري المصري الفرنسي المشترك (كليوباترا — جابيان 2019) والذي من المقرر أن ينفذ على مدار عدة أيام بالمياه الإقليمية الفرنسية، وذلك في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات البحرية لكلا البلدين".

    ونقل البيان عن الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، قوله إن "تلك التدريبات المشتركة تساهم في نقل وتبادل الخبرات، والتعرف على العقائد القتالية المختلفة، كما يهدف إلى دعم جهود الأمن البحري وتبادل الخبرات، بما يساهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات البحرية".

    وبحسب المتحدث العسكري "يشارك في فعاليات التدريب عدد من طلبة الكلية البحرية المصرية ضمن إجراءات تنفيذ معسكر التدريب الخارجي، بما يساهم في رفع مستوى التدريب العملي للطلبة".

    وعززت مصر من علاقاتها العسكرية بفرنسا خلال السنوات الماضية عبر إبرام عدة صفقات عسكرية لشراء مقاتلات رافال، بينما أبرمت صفقة شراء فرقاطة بحرية متعددة المهام من طراز فريم بقيمة تتجاوز 5.2 مليار يورو، بالإضافة إلى حاملتي مروحيات حربية من طراز ميسترال بنحو 950 مليون يورو.

    وكانت البحرية المصرية قد شاركت في عدة تدريبات مشتركة في العامين الأخيرين، مع البحرية الفرنسية، والإماراتية، والأمريكية، وغيرهم في المياه الإقليمية المصرية في البحر الأحمر، والمتوسط.

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