مصافحة ببرود وتأخير... لبنان ترد على "الخطأ البروتوكولي" مع بومبيو

أصدرت رئاسة الجمهورية اللبنانية، بيانا توضيحيا، بعد الانتقادات والأخبار التي طالتها بسبب ما قيل إنه تأخير متعمد في استقبال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في القصر الرئاسي، إضافة إلى خروج رئيس الجمهورية ميشال عون عن بروتوكول استقبال الضيف الأجنبي.

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وجاء في البيان الذي وزعه المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية، مساء أمس السبت: "تتدوال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي منذ يوم الجمعة معلومات متناقضة ومغلوطة حول المراسم التي رافقت زيارة وزير الخارجية الأمريكي السيد مايك بومبيو إلى قصر بعبدا، بعد ظهر الجمعة 22 الجاري، وتبني هذه الوسائل تفسيرات واجتهادات استنادا إلى هذه المعلومات"، وذلك وفقا لموقع قناة " النهار " اللبنانية

وأضاف البيان: أنه "توضيحا للحقيقة وحسما لأي تحليل او اجتهاد، لقد طبقت كل المراسم المعتمدة في استقبال وزير الخارجية الأمريكية، ولم يحصل أي تأخير للقائه مع فخامة رئيس الجمهورية".

ولفتت الرئاسة إلى أنه "وفقا للأصول البروتوكولية، صافح فخامة الرئيس الوزير الضيف والسفيرة الأمريكية في بيروت التي رافقته، وبعد انتهاء اللقاء، صافح فخامته سائر أعضاء الوفد الأمريكي المرافق للوزير بومبيو، كما هي العادة مع جميع الوفود الرسمية".

وأضاف أنه "توقيع سجل الشرف في القصر الجمهوري يعود لرغبة الضيف، وقد تم تجهيز السجل عند مدخل القاعة وفقا للأصول، لكن بسبب امتداد اللقاء إلى أطول من الوقت الذي كان مخصصا له، ونظرا لارتباط الوزير بومبيو بموعد تأخر عنه نحو 30 دقيقة، فقد غادر القصر من دون التوقيع على السجل".

وقالت رئاسة الجمهورية إن "هذه الوقائع الموثقة بالصوت والصورة تثبت أن الوزير بومبيو استقبل في قصر بعبدا وودع وفقا للقواعد البروتوكولية المعتمدة، التي تم مسبقا إطلاع السفارة الأمريكية في بيروت وفريق عمل الوزير بومبيو عليها".

وكانت وسائل إعلام ركزت على انتظار بومبيو والوفد الأمريكي في قصر بعبدا لدقائق عدة، قبل دخول عون الذي لم يصافح سوى بومبيو والسفيرة الأمريكية في بيروت ببرودة شديدة.

وذهبت بعض الصحف المعارضة لسياسة الولايات المتحدة في لبنان إلى إبراز هذا الموقف كعنوان رئيسي على صفحاتها، حيث كتبت إحدى الصحف: "دروس في البروتوكول تلقاها بومبيو مع مرافقيه في بعبدا".