إصابة مسؤول في محافظة أبين جنوبي اليمن

أصيب مسؤول محلي يمني، اليوم الأحد، بانفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحو تنظيم "القاعدة" الإرهابي في محافظة أبين جنوب اليمن.

© REUTERS / FAISAL AL NASSER اليمن... خسائر في صفوف "أنصار الله" بغارات للتحالف على محافظة حجة

القاهرة — سبوتنيك . وأبلغ مصدر في السلطة المحلية بمحافظة أبين، وكالة "سبوتنيك"، بأن "عناصر القاعدة فجروا عبوة ناسفة كانت مزروعة على الطريق الرئيسية في مدينة المحفد شمال شرقي أبين، بالتزامن مع مرور سيارة عضو المجلس المحلي في مديرية المحفد ناصر أحمد منصور بامرحول الذي أصيب وشخص آخر".

وسيطرت قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات في 23 شباط/فبراير الماضي، بدعم من طيران التحالف على معسكر لـ"القاعدة" في وادي عومران في مديرية مودية شرق أبين، عقب اشتباكات مع عناصر التنظيم الإرهابي.

وأبلغ مصدر عسكري يمني، وكالة "سبوتنيك" وقتذاك، بأن قوات الحزام الأمني، أحكمت السيطرة على وادي عومران، وتواصل ملاحقة عناصر "القاعدة" التي فرت إلى جبال الوادي.

وتشهد المديريات الوسطى في محافظة أبين نشاطا لتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وتشن عناصره بين حين وآخر عمليات وهجمات إرهابية على مواقع الجيش والأمن تخلف ضحايا من العسكريين، ما دفع القوات اليمنية إلى تنفيذ حملات عسكرية على أوكار التنظيم الإرهابي.