إيقاف أحد أكبر شركات خطوط الهاتف النقال في العراق

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأحد، 24 آذار/مارس، بقطع الربط بين أكبر شركات خطوط الهاتف النقال في البلاد، حتى إشعار آخر، وذلك لسبب مجهول.

وقالت مراسلة "سبوتنيك" في العراق: إن المجيب الآلي لخطوط شركة "كورك تيليكوم" ترد على المجيبين بالعبارة "عذرا لا يمكنك الاتصال بهذا الرقم بسبب قطع الربط البيني مع شركة كورك في عموم العراق، واستنادا إلى توجيهات هيئة الإعلام والاتصالات، وإلى إشعار أخر".

ولم تعرف الأسباب حتى الآن عن سبب القطع للاتصال بين مشتركي شركة آسيا سيل، وكورك، حتى الآن.

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ولشركة كورك العدد الأكبر من المشتركين في إقليم كردستان، والمحافظات الشمالية منها صلاح الدين ونينوى، وتنوع ما بين الوسط والجنوب، وهي تعتبر أحد الشركات الثالث العاملة في العراق، بالإضافة إلى آسيا سيل، وزين.

ولم يصدر عن شركة كورك، أو هيئة الإعلام والاتصالات حتى الآن، بيانا يوضح أسباب قطع الربط، كما أن الموقع الرسمي للشركة لم يذكر شيئا من هذا القبيل.