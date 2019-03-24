وزير الدفاع اليمني: أساليب "الحوثيين" شبيهة بحروب "حزب الله"

وقال المقدشي، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن "بعضهم كانوا يبيعون القات ونصبتهم الميليشيات قادة مناطق أو رؤساء دوائر وقادة ألوية".

© AP Photo / Hani Mohammed معلومات صادمة... ربع مليون غارة وإطلاق نصف مليون صاروخ وقذيفة على اليمن

كما اتهم وزير الدفاع اليمني "الحوثيين بتنفيذ مطامع إيران وأهوائها في اليمن"، مشيرا إلى أنها جماعة فاشلة ولن تنجح، وشبه "طرق القتال الحوثية بأساليب حزب الله ضد الدولة اللبنانية".

وأضاف أن "وزارة الدفاع تملك خططا لتحرير صرواح وجبهات أخرى، مشددا على "وجود اتصالات بين القوات المسلحة وعسكريين سابقين لم يشاركوا في الانقلاب في مناطق سيطرة الميليشيات".

وأوضح الوزير اليمني أن وزارته تعمل "على استكمال الخطط في استعادة بناء القوات المسلحة لتكون هي الضمان الحقيقي لاستقرار الدولة واستعادة هيبتها والقضاء على أوكار التمرد والإرهاب، بحيث يكون الجيش اليمني قويا موحدا متماسكا، لا نهتم بالكم ولكن بالكيف، بحيث لا يكون مصدر تهديد للجيران الذين تم ترسيم الحدود معهم، وإنما يكون عاملا مساعدا لاستقرار اليمن والمنطقة".