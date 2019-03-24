القضاء العراقي يعلن تشكيل هيئة تحقيق خاصة في كارثة عبارة الموصل

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، تشكيل هيئة تحقيقية خاصة في حادثة غرق العبارة في مدينة الموصل، شمالي البلاد، الخميس الماضي، والذي راح ضحيته ما لا يقل عن 90 قتيلا.

وقال مجلس القضاء في بيان إن "المجلس قرر تشكيل هيئة خاصة للتحقيق في حادث غرق العبارة في الموصل الذي راح ضحيته عدد من المواطنين الأبرياء".

© REUTERS / STRINGER الصحة العراقية: ارتفاع عدد الوفيات في عبارة الموصل إلى 96 شخصا

وأضاف البيان أن "الهيئة تضم عددا من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام في الموصل"، وذلك بحسب ما أفادت قناة "السومرية نيوز".

وكان أكثر من 95 مواطنا لقوا مصرعهم غرقا، يوم الخميس الماضي، في حادثة انقلاب عبارة في جزيرة الغابات السياحية بالموصل، فيما أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الحداد العام في جميع أنحاء العراق على الضحايا.

وشهدت مدينة الموصل تظاهرات غاضبة للمدنيين وذوي الضحايا، ضد الحكومة المحلية، متهمين إياها بالتقصير، بالتزامن مع زيارة رئيس الجمهورية، برهم صالح للمحافظة.

ووقع الحادث شمال مدينة الموصل قرب منطقة ترفيهية ترتادها العائلات بكثرة، ما أدى إلى خسائر في الأرواح وصلت إلى 96 حالة وفاة، بحسب وزارة الصحة العراقية.