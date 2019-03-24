البرلمان العراقي يصوت لحل مجلس محافظة نينوى وإحالة أعضائه للقضاء

بدأ البرلمان العراقي في جمع الأصوات من أجل حل مجلس محافظة نينوى وإحالة أعضائه للقضاء.

© REUTERS / البرلمان العراقي يقرر إقالة محافظ نينوى ونائبيه على خلفية حادث عبارة الموصل

وأعلن النائب في البرلمان العراقي، عن التحالف الكردستاني، سليم حمزة صالح، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأحد، 24 مارس/آذار، جمع 140 توقيعا لحل مجلس محافظة نينوى.

وقال صالح، وهو نائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية، من داخل جلسة البرلمان المنعقدة حتى الآن: "توجد مناقشات كثيفة حول موضوع حل مجلس محافظة نينوى، إذا لم يصطدم مع القوانين، وقد جمعت تواقيع من 140 من نواب ونائبات مختلف الكتل، لحل المجلس".

وأضاف صالح: "وأيضا، جمع التواقيع لا يشمل حل مجلس المحافظة فقط، بل إحالة ملفات أعضاء المجلس إلى للقضاء".

وأكد النائب عن التحالف الكردستاني، تصويت البرلمان على إقالة محافظ نينوى، نوفل العاكوب ونائبيه، بالإجماع، خلفية غرق "العبارة"، وملفات فساد وإهدار للمال العام.