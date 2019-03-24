البرلمان العراقي يصوت لحل مجلس محافظة نينوى وإحالة أعضائه للقضاء

وقال صالح، وهو نائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية، من داخل جلسة البرلمان المنعقدة حتى الآن: "توجد مناقشات كثيفة حول موضوع حل مجلس محافظة نينوى، إذا لم يصطدم مع القوانين، وقد جمعت تواقيع من 140 من نواب ونائبات مختلف الكتل، لحل المجلس".
وأضاف صالح: "وأيضا، جمع التواقيع لا يشمل حل مجلس المحافظة فقط، بل إحالة ملفات أعضاء المجلس إلى للقضاء".
وأكد النائب عن التحالف الكردستاني، تصويت البرلمان على إقالة محافظ نينوى، نوفل العاكوب ونائبيه، بالإجماع، خلفية غرق "العبارة"، وملفات فساد وإهدار للمال العام.
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