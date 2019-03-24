نائب سوري: الدولة ترفض وجود أي مناطق حكم ذاتي للأكراد

قال النائب في مجلس الشعب السوري، سامر محمد الدبس، عن محافظة دمشق، إن الدولة السورية ترفض أن يكون هناك أي مناطق حكم ذاتي في سوريا، وذلك ردا على دعوة قوات "قسد" الحكومة السورية للاعتراف بالإدارة الذاتية في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا.

وأضاف الدبس في تصريحات لبرنامج "عالم سبوتنيك"، إن مسألة الإدارة الذاتية مرفوض نهائيا من قبل دمشق، مؤكدا أن سوريا ستظل دولة واحدة تحت حكم واحد، مشددا أن كل ذرة تراب ستعود تحت سلطة الدولة السورية الشرعية.

© REUTERS / Arif Hudaverdi Yaman وزير الدفاع التركي يدعو واشنطن لسحب الأسلحة من الأكراد وإخراجهم من منبج

وقال إنه "إذا كان هناك واقع جديد يحاول الأكراد فرضه شرق سوريا، مثل ما يحدث في إدلب، فهذا أمر مؤقت و مجرد مسألة وقت"، مؤكدا أن الحكومة السورية ستستعيد سيطرتها على كامل أراضي الدولة.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية، دعت الحكومة السورية إلى الاعتراف بالإدارة الذاتية التي أنشئت في مناطق سيطرتها، كما طالبت تركيا بالتوقف عن التدخل في سوريا والانسحاب من جميع أراضيها.

وأكدت "قسد"، إنه وبالرغم من هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي، (المحظور في روسيا) ميدانيا إلا أن الحملة ستتواصل للقضاء على الخلايا النائمة للتنظيم الإرهابي.