نائب سوري: الدولة ترفض وجود أي مناطق حكم ذاتي للأكراد

وأضاف الدبس في تصريحات لبرنامج "عالم سبوتنيك"، إن مسألة الإدارة الذاتية مرفوض نهائيا من قبل دمشق، مؤكدا أن سوريا ستظل دولة واحدة تحت حكم واحد، مشددا أن كل ذرة تراب ستعود تحت سلطة الدولة السورية الشرعية.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية، دعت الحكومة السورية إلى الاعتراف بالإدارة الذاتية التي أنشئت في مناطق سيطرتها، كما طالبت تركيا بالتوقف عن التدخل في سوريا والانسحاب من جميع أراضيها.
وأكدت "قسد"، إنه وبالرغم من هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي، (المحظور في روسيا) ميدانيا إلا أن الحملة ستتواصل للقضاء على الخلايا النائمة للتنظيم الإرهابي.
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