بالفيديو... جراح سعودي يبهر العالم بحديثه مع مريض أثناء عملية في الدماغ

هل تتخيل أن تزيل جزء حساسا من دماغ مريض، وتجعله يتحدث معك أثناء هذه العملية الدقيقة، هذا ما نجح به جراح سعودي.

وأجرى الطبيب السعودي، هاني طلال الجهني، عملية جراحية نادرة، لمريض جزائري، عندما استئصل جزء كبيرا من مخه بحجم 9 سنتيمرات، بينما كان الأخير في كامل وعيه.

وشارك الجهني فيديو يوثق العملية، والتي يظهر فيها المريض وهو يتحدث مع الجهني والفريق الطبي.

وبحسب صحيفة "تواصل" السعودية، فإن العملية الجراحية لاقت صدى كبيرا في الأوساط الطبية، لخطورتها ودقتها وكبر حجم الورم.

وعن سر إجراء العملية الجراحية والمريض في كامل وعيه، أوضح الجهني "أن هذا الشاب قدم من الجزائر، وأجرى لديه جراحة لإزالة جزء من دماغه تحول إلى ورم، ويستحيل إزالة هذا الورم والمريض نائم دون أن يحدث ضررا له".

وكان المريض الجزائري يعاني من ورم في الدماغ، يسبب له صرعا وضعفا في الجهة اليمنى من جسمه، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وهاني طلال الجهني، هو عضو هيئة تدريس بجامعة القصيم، وجراح مخ وأعصاب بمستشفى كولمار بفرنسا.

وتم قبول الجهني في البداية معيدا في قسم جراحة المخ والأعصاب بجامعة القصيم في المملكة، وذلك قبل انتقاله إلى فرنسا لدراسة برنامج الزمالة.

وأوضح أنه مر في سنواته الأولى من الاستقرار بفرنسا بعدة صعوبات، منها عقدة اللغة وصعوبة التخصص في سنواته الأولى والعنصرية، التي كاد أن يترك البرنامج بسببها، ثم انتقل بعد ذلك إلى مستشفى آخر، ولم ينه الزمالة، وأجرى معظم العمليات الجراحية الصعبة وأكثرها تعقيدا.