البيان الختامي للقمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن

أصدرت القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق، اليوم الأحد، بيانها الختامي، مشيرة فيه إلى أنه تم الاتفاق على مكافحة الإرهاب وداعميه بالمال أو السلاح أو المنابر الإعلامية.

وذكر البيان أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي وملك الأردن عبد الله الثاني اتفقوا على تعزيز التعاون بمجالات المناطق الصناعية والبنية التحتية وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات، بحسب ما نشر موقع "بوابة الأهرام".

© REUTERS / Pavel Golovkin السيسي: مصر حريصة على تعزيز علاقاتها بالعراق في مختلف المجالات

وشدد البيان "على أهمية استكمال المعركة الشاملة على الإرهاب، خاصة في ضوء الانتصار الذي حققه العراق في المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي، والتضحيات التي بذلها أبناء الشعب العراقي في هذا الإطار، وانتهاء السيطرة المكانية لتنظيم داعش في سوريا".

وأكد البيان على "دعمهم الكامل للجهود العراقية لاستكمال إعادة الإعمار وعودة النازحين وضمان حقوقه وحقوق مواطنيه التي انتهكتها عصابات داعش الإرهابية التي عدتها قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية".

كما اتفق القادة على أهمية الاجتماع بصفة دورية لتنسيق المواقف والسياسات فيما بين الدول الثلاث من أجل تحقيق مصالح شعوبهم في الاستقرار والازدهار الاقتصادي وتحقيق الأهداف المشتركة من خلال التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وبناء علاقات دولية متوازنة.