البيان الختامي للقمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن

وذكر البيان أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي وملك الأردن عبد الله الثاني اتفقوا على تعزيز التعاون بمجالات المناطق الصناعية والبنية التحتية وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات، بحسب ما نشر موقع "بوابة الأهرام".
وأكد البيان على "دعمهم الكامل للجهود العراقية لاستكمال إعادة الإعمار وعودة النازحين وضمان حقوقه وحقوق مواطنيه التي انتهكتها عصابات داعش الإرهابية التي عدتها قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية".
كما اتفق القادة على أهمية الاجتماع بصفة دورية لتنسيق المواقف والسياسات فيما بين الدول الثلاث من أجل تحقيق مصالح شعوبهم في الاستقرار والازدهار الاقتصادي وتحقيق الأهداف المشتركة من خلال التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وبناء علاقات دولية متوازنة.
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