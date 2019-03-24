هبوط اضطراري لطائرتين في مصر

أعلنت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد 24 مارس/آذار، هبوط طائرتين اضطراريا.

ونشرت صحيفة الأهرام، تقريرا، قالت فيه إن رحلتين تابعتين لمصر للطيران، هبطتا اضطراريا في مطار أسوان، نتيجة سوء الأحوال الجوية.

© Sputnik . Mark Agnor بالفيديو... هبوط اضطراري لطائرة على طريق سريع

وأشارت إلى أن الرحلتين كانتا متجهتين من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الأقصر الدولي.

وكانت الرحلة الأولى، والتي تحمل رقم (062) قد انطلقت من مطار القاهرة في تمام الساعة الخامسة صباحا، والمقرر وصولها مطار الأقصر في تمام السادسة صباحا، إلا أن سوء الأحوال الجوية جنوب مصر وخاصة فى محافظة الأقصر، وهو ما دفع قائد الرحلة الجوية إلى الهبوط بمطار أسوان الدولى، بدلا من مطار الأقصر، نظرا لانعدام الرؤية بسبب الشبورة الترابية.

وتكرر الموقف مع الرحلة الثانية، التي تحمل رقم (231) والتى انطلقت من مطار القاهرة فى تمام الساعة 5:55 صباحا، والمقرر وصولها مطار الأقصر في تمام الساعة 6:55 صباحا، إلا أن سوء الأحوال الجوية، دفع قائدها أيضا للهبوط اضطراريا بمطار أسوان.

وينتظر ركاب الطائرتين العالقون بصالات مطار أسوان الدولي، استقرار الأحوال الجوية في الملاحة الجوية بمطار الأقصر، لاستئناف رحلتهم إلى مدينة الأقصر.

كما أشارت صحيفة "المصري اليوم" إلى أن شركة مصر للطيران، وفرت أوتوبيسات لنقل المسافرين من أسوان إلى الأقصر.

وأوضحت أن حركة الطيران في مطار أسوان شهدت انتظام حركة الملاحة الجوية من وإلى القاهرة، رغم نشاط الرياح المحملة بالأتربة.