إسرائيل: ترامب يوقع قرار الاعتراف بسيادتنا على الجولان غدا

أعلنت إسرائيل، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سوف يوقع أمر الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، غدا.

وذكر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على "تويتر"، "سيوقع الرئيس ترامب غدا بحضور رئيس الوزراء نتنياهو أمرا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان"، وذلك بحسب وكالة "فرانس برس".

אני נערך להופיע היום בפני אלפי משתתפי ועידת אייפק בוושינגטון. התבשרנו כעת כי מנהיגי הונדורס ורומניה הודיעו בועידה על כוונתן להעביר את שגרירויותיהן לירושלים. מחר יחתום הנשיא טראמפ, בנוכחות רה״מ נתניהו, על צו המכיר בריבונות ישראל בגולן. יחסי ישראל ארה״ב הדוקים מאי פעם. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) March 24, 2019

​وكان ترامب قد أعلن أنه "بعد 52 عاما حان الوقت لتعترف الولايات المتحدة اعترافا كاملا بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، التي تتميز بأهمية استراتيجية وأمنية حيوية بالنسبة لدولة إسرائيل واستقرار المنطقة".

وتحتل إسرائيل هضبة الجولان منذ الخامس من يونيو/ حزيران 1967، وترفض الانسحاب منها رغم قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338، اللذين يطالبان إسرائيل بالانسحاب منها.

وفي 14 ديسمبر/ كانون الأول 1981، أعلنت إسرائيل "ضم الجولان" من خلال قانون تبناه الكنيست تحت اسم "قانون الجولان" ويعني "فرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على الهضبة السورية المحتلة.

من جانبها، أدانت سوريا تصريحات الرئيس ترامب، ونقلت "سانا"عن مصدر رسمي في الخارجية السورية قوله: "تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات التصريحات اللامسؤولة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الجولان السوري المحتل التي تؤكد مجددا انحياز الولايات المتحدة الأعمى لكيان الاحتلال الصهيوني ودعمها اللامحدود لسلوكه العدواني".