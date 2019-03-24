تعاون جديد بين الإمارات والسعودية

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في الإمارات، تشكيل لجنة الاستثمار والتسويق المشترك بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

ووفقا لوكالة "وام"، تأتي هذه الخطوة في إطار رغبة الإمارات في تعزيز التعاون بين البلدين، وفتح آفاق ومجالات جديدة للتعاون بين البلدين.

© Sputnik . Valeriy Melnikov رائد فضاء أمريكي يرد مكافأة مالية بقيمة 55 ألف دولار من الإمارات

وهنأ أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، القيادة بالنجاح التنظيمي للأولمبياد الخاص الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعبر الأعضاء خلال اجتماع المجلس اليوم الأحد، برئاسة محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة وهو الأول للعام 2019 في مقر الهيئة بدبي عن شكرهم للجهات الداعمة والراعية واللجنة المنظمة التي عملت وفق توجيهات القيادة بما يعكس ويؤكد مكانة الدولة ورياضتها وأهدافها السامية في شتى الجوانب والمجالات.

وعبرت الهيئة عن تقديرها للجماهير التي حضرت وساندت و"سطرت أجمل نماذج التسامح والتعايش والتناغم على أرض زايد الخير ولجميع الشركاء والمشاركين".