تعاون جديد بين الإمارات والسعودية

ووفقا لوكالة "وام"، تأتي هذه الخطوة في إطار رغبة الإمارات في تعزيز التعاون بين البلدين، وفتح آفاق ومجالات جديدة للتعاون بين البلدين.
وعبر الأعضاء خلال اجتماع المجلس اليوم الأحد، برئاسة محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة وهو الأول للعام 2019 في مقر الهيئة بدبي عن شكرهم للجهات الداعمة والراعية واللجنة المنظمة التي عملت وفق توجيهات القيادة بما يعكس ويؤكد مكانة الدولة ورياضتها وأهدافها السامية في شتى الجوانب والمجالات.
وعبرت الهيئة عن تقديرها للجماهير التي حضرت وساندت و"سطرت أجمل نماذج التسامح والتعايش والتناغم على أرض زايد الخير ولجميع الشركاء والمشاركين".
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