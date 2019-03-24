حاكم دبي يزور لاعب كرة قدم تعرض لإصابة مروعة (فيديو)

قام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بزيارة لاعب نادي الجزيرة أحمد ربيع في المستشفى.

ووفقا لصحيفة "الإمارات اليوم"، يرقد ربيع في مستشفى عقب تعرضه للإصابة خلال مباراة ودية لفريقه مع فريق الإمارات.

وعبرت أسرة اللاعب أحمد ربيع على خالص شكرها وتقديرها لبن راشد، على هذه الزيارة التي أدخلت الفرحة والسعادة ورفعت الروح المعنوية لأسرة اللاعب، على حد وصفهم.

وطمأن نادي الجزيرة الإماراتي الجماهير على حالة لاعبه، مؤكدا استقرارها وأن اللاعب لا يزال تحت الملاحظة.

اللاعب أصيب يوم الجمعة، إثر اصطدامه بأحد الأعمدة الموجودة حول الملعب، ليتم نقله إلى المستشفى على الفور.