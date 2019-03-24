وسط أنباء عن اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان غدا... وزير الخارجية المصري في واشنطن

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري يتوجه إلى واشنطن في زيارة غدا الإثنين يجري خلالها مباحثات مع نظيره الأميركي مايك بومبيو.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان، "يتوجّه سامح شكري وزير الخارجية، غداً 25 آذار/ مارس 2019، إلى العاصمة الأميركية واشنطن لإجراء مشاورات مقررة مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، حيث سيتم تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين الجانبين، والبناء على نتائج زيارة بومبيو الأخيرة إلى القاهرة، في كانون الثاني/ يناير الماضي، فضلاً عن التباحث بشأن القضايا الإقليمية محل اهتمام البلدين".

وأضاف البيان "ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية سامح شكري خلال الزيارة عدداً من اللقاءات مع قيادات الإدارة الأميركية، وأعضاء الكونغرس، والدوائر الأميركية المختلفة".

وحسب "رويترز" قال إسرائيل كاتس القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع غدا الاثنين مرسوما يعترف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان وذلك خلال استضافته رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض.

وكان مسؤول أمريكي كبير قال في وقت سابق إن إدارة ترامب تحضر وثيقة رسمية لتقنين تأييد ضم إسرائيل للمنطقة الاستراتيجية التي انتزعتها من سوريا في حرب عام 1967.

وقال كاتس على تويتر اليوم الأحد "غدا، الرئيس ترامب، وفي حضور رئيس الوزراء نتنياهو، سيوقع على مرسوم يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان. العلاقات الإسرائيلية الأمريكية أقوى من أي وقت مضى".

وتعتبر الأمم المتحدة الجولان أرضا محتلة.