مصر تخاطب الإنتربول للقبض على 12 شاركوا في بطولة دولية للمكفوفين

تكثف السلطات المصرية جهودها للبحث عن 12 مصريا هاربين شاركوا في بطولة كرة الجرس للمكفوفين ببولندا، قبل أن يتم الكشف عن أنهم مبصرون.

© AFP 2019 / ROSLAN RAHMAN الإنتربول يصدر نشرات حمراء بحق 20 شخصا متعلقين بمقتل خاشقجي

ووفقا لما نشرته تقارير صحفية ، يعمل عدد من الهاربين في إحدى الدول الأوروبية داخل مطعم وورشة سيارات، ومحل ديكور، تمهيدا لاستقرارهم بهذه الدول.

وأرسلت النيابة العامة المصرية إخطارا للإنتربول لسرعة ضبط وإحضار 12 مصريا هاربين شاركوا في بطولة كرة الجرس للمكفوفين التي أقيمت في بولندا، رغم أنهم مبصرون.

يذكر أنه في نفس الوقت، تتم محاكمة 4 متهمين متورطين في سفر الـ12 شخصا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فضيحة فريق المكفوفين لكرة الجرس ببولندا".