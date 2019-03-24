مقتل 8 من مسلحي الحوثيين في مواجهات مع موالين للجيش اليمني

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" بأن عناصر من الحوثيين حاولوا، اليوم الأحد، التسلل باتجاه منطقة العقلة في مديرية الصومعة شرق البيضاء، فقامت المقاومة الشعبية بإحباط المحاولة بعد مواجهات أسفرت عن مقتل 8 من عناصرهم وإصابة آخرين.

وذكر أن المقاومة اغتنمت آلية تابعة للحوثيين ودمرت أخرى خلال المواجهات، ومن جهة ثانية، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "الحوثيين"، إن مقاتلي الجماعة سيطروا على عدد من المواقع في جبهة قانية بمحافظة البيضاء إثر عملية هجومية على الجيش اليمني، ألحقت خسائر في صفوفه.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس/آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.