مباحثات لفتح المعابر والمنافذ الحدودية بين سوريا والعراق

بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، مع السفير السوري في بغداد سطام جدعان الدندح، فتح المعابر والمنافذ الحدودية خلال الفترة المقبلة.

© Ruptly . Nazek ثلاثة انتحاريين تسللوا من سوريا يفجرون أنفسهم في العراق

بغداد — سبوتنيك . وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، إن اللقاء بين الجانبين في بغداد "بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على ضرورة تأمين الحدود المشتركة بين العراق وسوريا".

كما تناول اللقاء ملف "فتح المعابر والمنافذ الحدودية خلال المرحلة المقبلة؛ لتسهيل حركة النقل؛ من أجل دعم حركة التجارة بين البلدين".

وفجر اليوم 3 انتحاريين أنفسهم كانوا قد تسللوا من الحدود السورية إلى ناحية القيروان التابعة لقضاء سنجار، غربي الموصل، مركز محافظة نينوى، شمالي العراق.

وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن مصدر أمني، اليوم الأحد، 24 مارس/آذار، بأن ثلاثة انتحاريين فجروا أنفسهم بعد محاصرتهم في قضاء سنجار، غربي مركز نينوى، شمال البلاد.

كجزء من استراتيجيتها الأمنية ، تستثمر @IraqiGovt التكنولوجيا الحديثة لتأمين الحدود العراقية السورية ومنع أي تسلل من عناصر داعش إلى العراق. pic.twitter.com/7yO2V0pbTL — Government of Iraq — الحكومة العراقية (@IraqiGovt) March 17, 2019

وحسب المصدر، كان الانتحاريون الثلاثة يرتدون أحزمة ناسفة وتسللوا من الحدود السورية إلى ناحية القيروان التابعة لقضاء سنجار، غربي الموصل، مركز محافظة نينوى، شمال البلاد.

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه، لـ"سبوتنيك" أن الإرهابيين، تمت محاصرتهم من قبل مقاتلي الحشد العشائري لمحافظة نينوى.

ونوه المصدر، إلى أن الإرهابيين الفارين من سوريا، فجروا أنفسهم بعد محاصرتهم.

وشهد قضاء سنجار، الواقع غربي الموصل، خلال الشهر الجاري، خروقات أمنية تمثلت باشتباكات مسلحة بين عناصر حزب العمال الكردستاني القادمين من سوريا، والجيش العراقي، وأسفرت عن وقوع قتلى وجرحى بين الطرفين.