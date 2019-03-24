قاسمي : نسعى إلى تعزيز علاقاتنا مع لبنان

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، إن الإدارة الأمريكية، فشلت في تحقيق نواياها الشريرة في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف، بحسب وكالة أنباء "فارس"، اليوم الأحد 24 مارس/ آذار: "أمريكا لجأت إلى أسلوبها الفاشل والمفضوح والبالي المتمثل في ترهيب وتهديد الآخرين بغرض فرض سلوكها وسياساتها المتغطرسة".

© REUTERS / AARON P. BERNSTEIN بعد تصريحاته عن إيران... الحوثي يرد على بومبيو

وتابع: "تحقيقا لهذه الغاية، فإنها تحاول إثارة الفتنة في العلاقات بين الدول وتوجيه اتهامات، لا أساس لها ضد الآخرين".

وقال قاسمي: "قرار الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس والاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، يعد انتهاكا صارخا للقواعد والمبادئ المعترف بها دوليا"، مضيفا: "بموازاة هذه القرارات".

وتابع: "إرسال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى المنطقة، مؤشر على أن الولايات المتحدة وبمشاركة وتعاون قلة من دول المنطقة، تخطط لتنفيذ مؤامرات جديدة وتقديم مزيد من الدعم للاحتلال، وتجاهل الحقوق المغتصبة للشعب الفلسطيني في إطار ما يسمى بـ "صفقة القرن".

وقال قاسمي:"إيران تؤكد على تعزيز التقارب والتعاون بين بلدان المنطقة لمكافحة الأطماع التوسعية ومكافحة الجماعات الإرهابية، وضمن احترام لبنان حكومة وشعبا وإرادته المستقلة"، مضيفا: "طهران ستستخدم كل امكانياتها لتعزيز وحدة لبنان وتضامنه، وكذلك تعزيز العلاقات الثنائية مع هذا البلد بما يخدم مصلحة الشعبين الإيراني واللبناني".