جولة للملك سلمان بصحبة الأمير خالد الفيصل... وهذا ما شاهده (فيديو)

تجول الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، داخل معرض "سلمان الوفاء" من مقر جائزة الملك فيصل العالمية.

ورافق الملك أثناء جولته في المعرض، الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، مستشار الملك السعودي، أمير منطقة مكة المكرمة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك فيصل الخيرية، رئيس هيئة جائزة الملك فيصل العالمية.

​وضم المعرض صورا مختلفة للملك سلمان، بعضها عبارة عن "بورتريه" للملك وأخرى يتواجد فيها الملك سلمان مع الملك عبد الله ملك السعودية السابق.

ووصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد 24 مارس/آذار، إلى مقر حفل جائزة الملك فيصل العالمية، في العاصمة السعودية الرياض.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية السعودية، رسما توضيحيا يرصد أبرز ملامح جائزة الملك فيصل العالمية، التي يتجاوز تاريخها 4 عقود.

ولفتت إلى أن الجائزة تم تأسيسها عام 1979، أي قبل 41 عاما، وتتكون من 5 فروع، وتشمل 43 جنسية مختلفة.

ويصل عدد الجوائز بها إلى 265، وتشمل العديد من العلوم الدينية واللغوية، إضافة إلى الأدب، والطب، والعلوم.

وشارك الملك سلمان في حفل تسليم الجوائز لعام 2019، وشملت جوائز في الأبحاث والابتكار، والفيزياء.