الملك سلمان يشكر الأمير ابن البطل "فيديو"

وقال الملك سلمان في كلمة قصيرة له في حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية في دورتها الحادية والأربعين، اليوم: "أنا أقف هنا لأشكر الأمير خالد الفيصل ابن البطل فيصل بن عبدالعزيز؛ الذي جمعني بكم، وليس هذا غريب على ابن الفيصل".

​وشارك الملك سلمان اليوم الأحد في حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية في دورتها الحادية والأربعين لهذا العام، ولدى وصول الملك سلمان قاعة الأمير سلطان الكبرى بفندق الفيصلية، كان في استقباله الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك فيصل الخيرية، ورئيس هيئة جائزة الملك فيصل العالمية، بحسب صحيفة "صدى الإلكترونية" السعودية.

وكان في استقبال الملك كذلك الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، والأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير عبد الرحمن العبد الله الفيصل عضو مجلس أمناء مؤسسة الملك فيصل الخيرية، والأمير بندر بن سعود بن خالد الأمين العام لمؤسسة الملك فيصل الخيرية.