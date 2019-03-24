محمد بن سلمان يلتقي مسئولا كبيرا

ألتقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، بورغ برينده رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس".

وعقد اللقاء في الرياض، اليوم، وجرى خلال اللقاء، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالتطورات العالمية والإقليمية وبالذات الجوانب الاقتصادية منها، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

© REUTERS / POOL ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي

وتناول اللقاء حسب "واس" شراكة المنتدى مع المملكة واهتمامهم ببرامج المملكة الاقتصادية في إطار رؤية 2030، ورغبة المنتدى عقد بعض الفعاليات والندوات في المملكة بما في ذلك إطلاق المركز المشترك للثورة الصناعية الرابعة في الرياض.

حضر اللقاء، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، وعدد من المسؤولين في المنتدى.

واستضافت العاصمة السعودية الرياض، أكتوبر الماضي، أعمال مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" الملقب بـ" دافوس في الصحراء"، المشروع الذي أطلقه ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، حيث سلط الضوء على دور الاستثمار في تحفيز فرص النمو، وتعزيز الابتكار إضافة إلى مواجهة التحدّيات العالمية، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية إلى اقتصاد البلاد.

وأعلن وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، عن توقيع أكثر من 25 اتفاقية بتكلفة بلغت 56 مليار دولار، وذلك خلال المنتدى الدولي "مبادرة مستقبل الاستثمار".