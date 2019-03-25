إصابة 15 فلسطينيا في مواجهات مع القوات الإسرائيلية بسجن النقب وطعن جندين

رام الله — سبوتنيك. وقالت القناة 13 العبرية: إن "حادثة الطعن في سجن النقب أصيب فيها 15 أسيرا 3 منهم في حالة حرجة وتم إجلاء 12 من الأسرى على متن مروحية إلى مستشفى سوروكا وعلاج الآخرين بمكان الحادث".
وأضاف البيان: أن "القوات الإسرائيلية استخدمت قنابل الصوت والغاز والرصاص بحق الأسرى في قسم (4) الذين واجهوا القوات بطعن اثنين من السجانين".
وتابع البيان: "يشهد سجن النقب الصحراوي مواجهة كبيرة بين الأسرى والإدارة منذ قرابة الشهر عقب قيامها بنصب أجهزة تشويش في محيط مجموعة من الأقسام، علماً أن عدد الأسرى في النقب قرابة 1300 أسير".
وبدورها، حذرت هيئة الأسرى في بيانها من خطورة ما يجري محملة إدارة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الاعتداء على الأسرى.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)