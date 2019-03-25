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01:23 25 مارس/ آذار 2019
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    متظاهرون فلسطينيون في مواجهة القوات الإسرائيلية خلال احتجاج على السياج الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة

    إصابة 15 فلسطينيا في مواجهات مع القوات الإسرائيلية بسجن النقب وطعن جندين

    © REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA
    العالم العربي
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    شهد سجن النقب الصحراوي التابع لسلطات الإسرائيلية مواجهات عنيفة بين الأسرى الفلسطينيين ومصلحة السجون التي اعتدت عليهم بالضرب والغاز المسيل للدموع في حين قام الأسرى بطعن اثنين من القوات الذين دفعت بهم إسرائيل إلى أقسام السجن.

    رام الله — سبوتنيك. وقالت القناة 13 العبرية: إن "حادثة الطعن في سجن النقب أصيب فيها 15 أسيرا 3 منهم في حالة حرجة وتم إجلاء 12 من الأسرى على متن مروحية إلى مستشفى سوروكا وعلاج الآخرين بمكان الحادث".

    القوات الإسرائيلية
    © REUTERS / GORAN TOMASEVIC
    القوات الإسرائيلية تعتدي على الأسرى الفلسطينيين في سجن النقب
    وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك": "إن أوضاعاً خطيرة يشهدها الأسرى منذ ساعات في سجن (النقب الصحراوي) وتحديداً في قسم (4) حيث يشهد المواجهة الأشد والتي تتجه نحو التصعيد، وذلك عقب قيام القوات الإسرائيلية باقتحام قسم (4) بسجن النقب".

    وأضاف البيان: أن "القوات الإسرائيلية استخدمت قنابل الصوت والغاز والرصاص بحق الأسرى في قسم (4) الذين واجهوا القوات بطعن اثنين من السجانين".

    وتابع البيان: "يشهد سجن النقب الصحراوي مواجهة كبيرة بين الأسرى والإدارة منذ قرابة الشهر عقب قيامها بنصب أجهزة تشويش في محيط مجموعة من الأقسام، علماً أن عدد الأسرى في النقب قرابة 1300 أسير".

    وبدورها، حذرت هيئة الأسرى في بيانها من خطورة ما يجري محملة إدارة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الاعتداء على الأسرى.

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    أخبار العالم العربي, جنود, أسرى, إصابة, طعن, مواجهات, القوات الإسرائيلية, النقب, فلسطين, إسرائيل
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