لأول مرة... علاء مبارك يتحدث عن ثروة والده في سويسرا

قال علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، إن بعض المواقع تناقلت خبرا بعنوان أن سويسرا تكشف عن مصير أموال والده المهربة.

وأضاف علاء مبارك، عبر تغريدة له على حسابه الرسمي بـ "تويتر"، أن "أكذوبة أموال مبارك أصبحت تشكل عقدة لدى البعض رغم أن البيان الصادر من المجلس الفيدرالي السويسرى أكد أن مبارك لا يمتلك أي أصول إطلاقا في سويسرا".

تناولت بعض المواقع الإخبارية خبر تحت عنوان: سويسرا تكشف عن مصير اموال مبارك المهربة، ومن الواضح ان اكذوبة اموال مبارك اصبحت تشكل عقدة لدى البعض بالرغم من البيان الصادر من المجلس الفيدرالى السويسري الذى اكد ان مبارك لا يمتلك اى اصول إطلاقاً فى سويسرا. pic.twitter.com/m6A0QA3z9E — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) March 24, 2019

وجاء رد نجل الرئيس المصري الأسبق على ما نقلته بعض المواقع والصحف المصرية على لسان وزير الخارجية السويسرى إيجنازيو كاسيس أثناء لقائه بنظيره المصري سامح شكري، بأن مصير أموال الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك المجمدة لدى سويسرا بيد القضاء في بلاده، وإن الخارجية لا يمكنها التدخل لرفع الحظر عن تلك الأموال.

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يذكر أن مصر بدأت في إجراءات استعادة أموال مبارك بعد أحداث يناير/كانون الثاني 2011، وشكلت مجموعة عمل قومية للتنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة بعد عام من هذا التاريخ.

كما قررت الحكومة المصرية في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، تشكيل اللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة للخارج برئاسة وزير العدل المصري.

وأعقب ذلك في يونيو/حزيران 2015 أن أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارا بقانون بإنشاء اللجنة القومية لاسترداد أموال مصر من الخارج، بهدف استرداد الأصول والأموال وكافة الموجودات والامتيازات المصرية بالخارج، التي تم التحصل عليها بفعل يعاقب عليه القانون.