قوات صنعاء تعلن مقتل أكثر من 20 عسكريا سعوديا بهجوم في جيزان

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة في صنعاء، العميد يحيى سريع، مقتل وإصابة العشرات من العسكريين السعوديين، يوم الأحد، بعملية عسكرية في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. ووفقاً لقناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، قال سريع إن "الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية عسكرية هجومية على مواقع سعودية شرق جبل الإم بي سي والصفة وقريتي القيمة والصيابة ومواقع مجاورة في جيزان".

© Sputnik . Muhammed Hemeda الحكومة اليمنية تعلن موافقتها على خطة إعادة الانتشار في الحديدة

وأضاف أن "العملية الهجومية أسفرت عن مقتل أكثر من 20 عسكريا سعوديا بينهم قيادات وإصابة العشرات، وتدمير 5 آليات واغتنام عتاد عسكري سعودي كبير".

وحسب سريع، "لا تزال جثث القتلى السعوديين في المواقع التي طالتها العملية الهجومية في جيزان".

بينما لم يصدر أي تعليق من السعودية حتى الآن. وتحاول "سبوتنيك" التواصل مع المسؤولين السعوديين للوقوف على صحة المعلومات.

ويشن مسلحو "أنصار الله" هجمات ويقومون بعمليات قنص وقصف وكمائن تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جيزان ونجران وعسير جنوب غربي السعودية، ردا على عمليات عسكرية يقوم بها تحالف عربي تقوده المملكة، منذ 26 آذار/مارس 2015، لدعم قوات الجيش اليمني الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.