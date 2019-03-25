الجيش الإسرائيلي يعلن إغلاق معبرين وتقليص مساحة الصيد في غزة

أعلنت إسرائيل، اليوم الاثنين، إغلاق معبرين مع قطاع غزة وتقليص مساحة الصيد للصيادين الفلسطينيين، ردا على إطلاق صاروخ من القطاع على إحدى المناطق شمال شرقي تل أبيب.

القاهرة — سبوتنيك. وعلى حسابه على "تويتر، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "منسق أعمال الحكومة في المناطق، الميجر جنرال كميل أبو ركن، أعلن عن إغلاق معبري إيرز وكرم شالوم، وتقليص مساحة الصيد البحري في قطاع غزة حتى إشعار آخر"، موضحا: "تم اتخاذ القرار في أعقاب إطلاق الصاروخ صباح اليوم من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

في أعقاب هذا الهجوم الإرهابي أعلن منسق أعمال الحكومة في المناطق الميجر جنرال كميل أبو ركن عن إغلاق معبريْ #إيرز و #كرم_شالوم وتقليص مساحة الصيد البحري حتى إشعار آخر @CogatArabic — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 25, 2019

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن اليوم الاثنين، أنه سوف يختصر زيارته للولايات المتحدة للعودة إلى إسرائيل لمتابعة حادث إطلاق صاروخ من قطاع غزة على إحدى المناطق شمال شرق تل أبيب.

وعبر حسابه على تويتر، قال نتنياهو: "على ضوء الأحداث الأمنية، قررت اختصار زيارتي للولايات المتحدة. سألتقي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد عدة ساعات ثم سأعود فورا إلى البلاد لإدارة عملياتنا عن كثب".