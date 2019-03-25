حركة "الجهاد" تهدد إسرائيل: سنرد بقوة على أي عدوان ضد قطاع غزة

هدد زياد نخالة، الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، اليوم الاثنين 25 مارس/آذار، بالرد بقوة على أي هجوم على قطاع غزة من قبل إسرائيل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن، اليوم الاثنين، أنه سوف يختصر زيارته للولايات المتحدة للعودة إلى إسرائيل لمتابعة حادث إطلاق صاروخ من قطاع غزة على إحدى المناطق شمال شرق تل أبيب.

وعبر حسابه على تويتر، قال نتنياهو: "على ضوء الأحداث الأمنية، قررت اختصار زيارتي للولايات المتحدة. سألتقي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد عدة ساعات ثم سأعود فورا إلى البلاد لإدارة عملياتنا عن كثب".

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن حالة التأهب في الصباح الباكر سمعت في منطقة أيميك هيفر شمال تل أبيب، فيما قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تلقت بلاغا باشتعال حريق في منزل بعد إصابته بصاروخ.

وأعلنت وسائل الإعلام إسرائيلية عن إصابة ما لا يقل عن 6 أشخاص في الهجوم الصاروخي على وسط إسرائيل، ودعت السلطات المحلية السكان للجوء إلى الملاجئ للاحتماء بها.

وقال نخالة في تصريح نقله الموقع الرسمي لحركة "الجهاد": "نحذر العدو الصهيوني من ارتكاب أي عدوان ضد قطاع غزة، وعلى قادته أن يعلموا أننا سنرد بقوة على عدوانهم".

ولم يعلن أي طرف حتى الآن مسؤوليته عن إطلاق الصاروخ على وسط إسرائيل.

#BREAKING: Drone footage of the house north of Tel Aviv hit by a rocket launched from Gaza (Video: Ofir Rotem) pic.twitter.com/e8GNVs2iYG — Amichai Stein (@AmichaiStein1) March 25, 2019

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وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن التقديرات الأولية، وفقا لمصادر استخباراتية مطلعة، أن الصاروخ أطلق من جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى أنه قطع مسافة 100 كيلومتر قبل أن يسقط على منزل بالقرب من مستوطنة "مشموريت".

وأوضحت تلك المصادر أن الجماعات الوحيدة القادرة على إطلاق صواريخ بمثل هذا النطاق هي حماس والجهاد.