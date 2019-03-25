"فنجان قهوة" يثير جدلا في الخليج... وتركي آل الشيخ والدخيل يكشفان الحقيقة

علّق رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ، على المعلومات المغلوطة التي تم الترويج لها من خلال مقطع فيديو له مع ممثل رئيس الإمارات أحمد خليفة السويدي.

وقال آل الشيخ: "هناك صور لي في عزاء حرم الشيخ أحمد السويدي من أيام.. لكن الدويلة تختلق الأكاذيب ومعروف هدفهم.. بلد زايد وعيال زايد وشعب زايد في القلب".

صور لي في عزاء حرم الشيخ احمد السويدي من ايام… لكن الدويلة تختلق الأكاذيب ومعروف هدفهم… بلد زايد وعيال زايد وشعب زايد في القلب 🇸🇦❤️🇦🇪 pic.twitter.com/1Nq7nRffsK — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) March 24, 2019

من جانبه، نشر السفير السعودي لدى الإمارات تركي الدخيل، مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وثق لحظة توديع ممثل رئيس الإمارات الشيخ أحمد خليفة السويدي بمنزله في أبوظبي لـتركي آل الشيخ بعد تقديم الأخير واجب العزاء.

وعلق تركي الدخيل على الفيديو، قائلا: "انتشر هذا المقطع مع معلومات مغلوطة، الحقيقة أن معالي تركي آل الشيخ يعزي معالي أحمد خليفة السويدي بمنزله بأبوظبي بوفاة حرمه.. من خلق أبو خليفة وإكرامه لضيفه أراد أن يودعه إلى الخارج.. أبو ناصر يحلف عليه ألا يخرج تقديرا ومحبة لرجل من رجال الدولة وأعوان زايد رحمه الله".

واختتم التغريدة قائلا: "غير ذلك كذب".

انتشر هذا المقطع مع معلومات مغلوطة. الحقيقة أن معالي تركي آل الشيخ يعزي معالي احمد خليفة السويدي بمنزله بأبوظبي بوفاة حرمه.من خلق ابو خليفة وإكرامه لضيفه أراد ان يودعه إلى الخارج. أبو ناصر يحلف عليه الا يخرج تقديرا ومحبة لرجل من رجال الدولة و أعوان زايد رحمه الله. غير ذلك كذب pic.twitter.com/pUqg0PzBao — #تركي_الدخيل (@TurkiAldakhil) March 24, 2019

وتداول مستخدمو مواقع التواصل مجموعة من الصور، أوضحوا فيها حدوث خلاف بين تركي آل الشيخ والشيخ أحمد السويدي، بسبب تناول آل الشيخ فنجان القهوة، قبل السويدي.

وقال أحد مستخدمي مواقع التواصل: "السويدي هو الممثل الشخصي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وهوعلم إماراتي مميز، وهو أول وزير خارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأول من ألقى بيان الاتحاد عام ١٩٧١، كيف يمكن لتركي آل الشيخ، أن يأخذ فنجان القهوة قبله".

🔴.. معالي الشيخ أحمد بن خليفة السويدي من مواليد أبوظبي وهو الممثل الشخصي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة علم إماراتي مميز أول وزير خارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة وأول من ألقى بيان الاتحاد عام ١٩٧١ 👇 *تركي آل الشيخ* جاب العيد معه بسبب فنجان قهوة فاخذ الفنجال قبله pic.twitter.com/lKzzjQgAJ4 — فواز عثمان الأمير (@Fawazoalameer3) March 24, 2019

وزعم مستخدمو مواقع التواصل أن السويدي طوال وجود آل الشيخ في العزاء أعطاه ظهره، تعبيرا عن الغضب، لكن هذا ما نفاه آل الشيخ بصورة قاطعة.