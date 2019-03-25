الملك سلمان يقوم بزياة مفاجئة ويلتقي "مستشار الملوك" في منزله (فيديو)

قام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء أمس الأحد، بزيارة الشيخ ناصر أبو حبيب الشثري، في منزله، للاطمئنان على صحته.

ونشر مشاري بن ناصر الشثري، مقطع فيديو للملك سلمان، وهو يزور والده الشيخ ناصر في منزله، وكتب: "سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قبل قليل في زيارة لوالدي معالي الشيخ ناصر أبو حبيب الشثري بمنزلنا.. يعجز اللسان لتقدير وفاء هذا الرجل".

سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قبل قليل في زيارة لوالدي معالي الشيخ ناصر ابوحبيب الشثري بمنزلنا



يعجز اللسان لتقدير وفاء هذا الرجل ❤️.. pic.twitter.com/u2WFdvRaca — مشاري بن ناصر الشثري (@mshari666) ٢٤ مارس ٢٠١٩

​الله يحفظهم ويطول أعمارهم على طاعة والمسلمين اجمعين pic.twitter.com/XJgafCWaPA

— مشاري بن ناصر الشثري (@mshari666) ٢٤ مارس ٢٠١٩

ودأب الملك سلمان على زيارة الشيخ ناصر، الذي عانى من المرض طوال سنوات، حيث سبق وزاره في المستشفى، كما سبق أن زاره في منزله أكثر من مرة للاطمئنان عليه، وقدم له واجب العزاء في وفاة زوجته.