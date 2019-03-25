مصر والاتحاد الدولي للاتصالات يتفقان على عقد مؤتمر "الاتصالات الراديوية" في شرم الشيخ

وقّعت وزارة الاتصالات المصرية والاتحاد الدولي للاتصالات، في القاهرة اليوم الاثنين، اتفاقية حول استضافة منتجع شرم الشيخ في جنوب سيناء، "مؤتمر الاتصالات الراديوية"، بنهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

القاهرة — سبوتنيك. وقّع الاتفاقية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عمرو طلعت، والأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين جاو.

وكانت مصر قد فازت بعضوية المجلس الإداري للاتحاد الدولي للاتصالات عن قارة أفريقيا، للفترة من 2019 حتى 2022، في الانتخابات التي جرت خلال فعاليات مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات، بمدينة دبي، من 29 تشرين الأول/أكتوبر إلى 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

© Sputnik . Nazar Alyan مصر والاتحاد الدولي للاتصالات يتفقان على عقد مؤتمر "الاتصالات الراديوية" بمنتجع شرم الشيخ

وتشارك مصر، من خلال هذا المنصب، في مراجعة الأنشطة والخطط التشغيلية للقطاعات المختلفة بالاتحاد الدولي للاتصالات والأمانة العامة.

ويمنح المنصب الجديد لمصر الحق في إصدار قرارات بشأنها، خلال الأربعة أعوام، التي تقع بين مؤتمرات المندوبين المفوضين، إضافة إلى متابعة تشكيل فرق العمل المختلفة التابعة للمجلس وإدارتها.

كما فاز نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصري، السيد عزوز، بعضوية لجنة لوائح الراديو بالاتحاد الدولي للاتصالات، كممثل عن أفريقيا.

وتختص اللجنة بالموافقة على القواعد الإجرائية، التي يستخدمها مكتب الاتصالات الراديوية في تطبيق أحكام لوائح الراديو، وتسجيل تخصيصات التردد المقدمة من الدول الأعضاء.