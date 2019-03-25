الموافقة على مقترح سعودي بشأن المتحرشين بالأطفال

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن مجلس الشورى السعودي وافق على مقترح تقدمت به لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، تضمن المطالبة بإضافة مادة جديدة إلى نظام حماية الطفل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٤ وتاريخ ٣/ ٢/ ١٤٣٦، وتعديل المادة الرابعة والعشرين من النظام ذاته.

© AFP 2019 / FAYEZ NURELDINE فيديو تحرش بفتيات في السعودية... والسلطات تتدخل

وأضافت الصحيفة أن أعضاء مجلس الشورى صوتوا بالأغلبية على إدراج مادة جديدة للنظام تتضمّن عدم انخراط المدانين بالتحرش الجنسي بالأطفال في مهن مستقبلية تسمح لهم بالتعامل مع الأطفال، وعاد المقترح للجنة لدراسته وطرحه مجددا للتصويت ليتخذ فيه قرارا.

في سياق آخر، كانت الفنانة السعودية حلا نورة، قد تعرضت لمحاولة تحرش خلال وجودها في الشارع، وقامت بتوثيق الحادثة ونشرها على "سناب شات".

وظهرت حلا نورة، في الفيديو، وهي تتحدث إلى شخص يقود دراجة نارية، ويسير إلى جانب سيارتها، وتسأله ما الذي يريده منها، ثم قالت إنه كف عن التحرش بها عندما بدأت بالتصوير، وأضافت "كان يتحرش بي وعندما صورته خاف، هذا عندنا في الكويت"، موضحة أنها كانت في وضح النهار.