"أنصار الله" تعلن قنص 3 جنود سعوديين شمال غربي اليمن

أعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم الاثنين، قنص ثلاثة جنود سعوديين من القوات العاملة ضمن تحالف عسكري عربي في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" في تغريدة على "تويتر" أن الجماعة قنصت ثلاثة جنود سعوديين في منطقة المزرق بمديرية حرض شمال غربي حجة.

© AFP 2019 / MOHAMMED AL-SHAIKH تحذير عاجل من السلطات السعودية من "المضلل غير المعترف به"

يأتي ذلك عقب إعلان الجماعة، أمس الأحد، قنص جندي سعودي في موقع مشعل بجيزان، واستهداف 5 جنود يمنيين بعمليات قنص مماثلة شرق جبل جحفان في جيزان وبصحراء الأجاشر قبالة ‎نجران.

في سياق متصل، وعد رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله" في اليمن مهدي المشاط، التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، بأقسى الخيارات وأكثرها إيلاما، في حال "تصميم التحالف على إغلاق كل نوافذ السلام".

وقال المشاط، في حوار مع صحيفة "الأخبار" اللبنانية،: إنه "إذا صمموا على إغلاق كل نوافذ السلام، فإن أقسى الخيارات وأكثرها إيلاما وإرباكا وزعزعة لم نستعملها إلى حد الآن"، مؤكدا أن الولايات المتحدة وبريطانيا تعرقلان حلول السلام في اليمن.