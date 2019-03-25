"أنصار الله" تعلن قنص 3 جنود سعوديين شمال غربي اليمن

القاهرة — سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" في تغريدة على "تويتر" أن الجماعة قنصت ثلاثة جنود سعوديين في منطقة المزرق بمديرية حرض شمال غربي حجة.
في سياق متصل، وعد رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله" في اليمن مهدي المشاط، التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، بأقسى الخيارات وأكثرها إيلاما، في حال "تصميم التحالف على إغلاق كل نوافذ السلام".
وقال المشاط، في حوار مع صحيفة "الأخبار" اللبنانية،: إنه "إذا صمموا على إغلاق كل نوافذ السلام، فإن أقسى الخيارات وأكثرها إيلاما وإرباكا وزعزعة لم نستعملها إلى حد الآن"، مؤكدا أن الولايات المتحدة وبريطانيا تعرقلان حلول السلام في اليمن.
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