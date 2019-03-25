سياسي لبناني: أمريكا تنتهج سياسة عدوانية لزعزعة الاستقرار في المنطقة

كشف النائب في البرلمان اللبناني أسامة سعد، أن اعتراف الإدارة الأمريكية بسيادة إسرائيل على الجولان، يؤكد مرة أخرى أن الولايات المتحدة تنتهج سياسة عدوانية ستسبب الكثير من الاضطرابات وعدم الاستقرار في المنطقة.

وقال في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين:

"قرار الإدارة الأمريكية بوضع الجولان ضمن سيادة إسرائيل موشر على أنها تسعى لزعزعة استقرار المنطقة، وبالتالي هذا القرار الأمريكي ليس له أي مفاعيل على مستوى الدولي خصوصاً أن هناك الكثير من البلدان اعترضت على الموقف الأمريكي الجديد واعتبرته مخالفا للشرعية الدولية، الجولان هو عربي وجزء من الجمهورية العربية السورية وسيبقى كذلك والشعب السوري لن يتوانى عن بذل كل ما يستطيع من أجل إستعادة الجولان السوري للسيادة السورية".

© AFP 2019 / AXEL SCHMIDT وسط أنباء عن اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان غدا... وزير الخارجية المصري في واشنطن

وأشار إلى أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مارك بومبيو إلى لبنان خطوة بإتجاه محاولة أمريكية جدية لاحتواء لبنان ضمن المشروع الأمريكي في المنطقة وهو هدف أساسي للولايات المتحدة الأمريكية، تحت حجة مواجهة النفوذ الإيراني في لبنان، وأمريكا تسعى من خلال المواقف التي أطلقها وزير الخارجية الأمريكي في بيروت تخويف لبنان من إجراءات أمريكية تؤثر على الأوضاع الإقتصادية التي هي بالأساس متردية وفي حال سيئة، هو نوع من الضغط الذي تمارسه لاحتواء لبنان في المشروع الأمريكي في محاولة لمواجهة ما يسمونه النفوذ الإيراني في لبنان، طبعاً هناك معادلات إقليمية ودولية في المنطقة، والولايات المتحدة تحاول من خلال سياساتها أن تحافظ على مواقعها ومصالحها ومناطق نفوذها في المنطقة.

ورأى سعد أن الولايات المتحدة من الممكن أن يكون لديها استعداد لتهديد الأمن والاستقرار في لبنان، مشيراً إلى أن هناك محاولات لبنانية لتجاوز تأثير العقوبات الأمريكية على "حزب الله" من خلال وفد نيابي غادر إلى الولايات المتحدة لمحاولة إحتواء العقوبات الأمريكية على "حزب الله" لأنهم يعتبرون أن هذه العقوبات ستنعكس فعلاً على الأوضاع الإقتصادية في لبنان.

وحول زيارة الرئيس اللبناني ميشال عون إلى روسيا قال النائب اللبناني:"مفيدة جداً، وأعتقد أن هذه الزيارة يجب أن يكون لها نتائج إيجابية لمصلحة اللبنانيين ولمصلحة العلاقات بين لبنان والاتحاد الروسي وهي تصب في مصلحة الشعبين".

وأضاف:

" لبنان بلد تحاول أمريكا أن تجعل منه ساحة للصراع مع إيران في المنطقة، وروسيا دولة تعتمد معايير الشرعية الدولية في العلاقات مع الدول ونحن نكون مرتاحين لتطوير العلاقات اللبنانية-الروسية لأن ذلك من شأنه دعم سياسة لبنان في عدم الدخول في محاور، خصوصاً أن هناك إنقسام داخلي على المستوى اللبناني حول ملفات إقليمية ودولية وبالتالي تعزيز العلاقات اللبنانية-الروسية يخدم اتجاه لبنان نحو عدم الدخول في محاور ويخدم استقرار لبنان".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مارك بومبيو خلال زيارته بيروت، أكد أن "حزب الله" يعمل لصالح إيران التي تعتبر الاستقرار في لبنان تهديداً لرغبتها في مد نفوذها، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستواصل ضغوطها على إيران لتجفيف مصادر تمويل حزب الله، داعياً الشعب اللبناني لمواجهة أنشطة "حزب الله".

يذكر أن الكونغرس الأمريكي يعمل على إقرار قائمة عقوبات جديدة ضد "حزب الله" في الأسابيع المقبلة.