الحكومة اليمنية تعلن حجم الخسائر المهولة للحرب

ونقلت قناة "العربية" أن خسائر الحرب اليمنية بلغت 50 مليار دولار كخسارة ضمنية، بينما وصلت الخسائر الناتجة عن تدمير البنية التحتية إلى عشرات المليارات من الدولارات.

© Sputnik . Ahmed Abdelwahab إصابة مسؤول في محافظة أبين جنوبي اليمن

وصرح وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني نجيب العوج، خلال ورشة نظمتها وزارته في مدينة عدن: "إن مئات الآلاف من العاملين في القطاع الخاص فقدوا وظائفهم نتيجة تراجع الإنتاج".

وأفاد العوج بأن الحرب تسببت في فقدان المواطن اليمني حوالي ثلثي دخله نتيجة ارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية، وارتفاع نسبة الفقر إلى حوالي 78% من السكان، كما يعاني حوالي 60% من السكان من انعدام الأمن الغذائي.

ونوه العوج بوجود تدهور حاد بمنظومات الخدمات الأساسية وخاصة في خدمات المياه والصحة والكهرباء والتعليم وغيره، وإن 22 مليونا من السكان بحاجة إلى مساعدة إنسانية، من بينهم حوالي 3 ملايين نازح داخل البلاد.

في سياق متصل، أعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم الاثنين، قنص ثلاثة جنود سعوديين من القوات العاملة ضمن تحالف عسكري عربي في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" في تغريدة على "تويتر" أن الجماعة قنصت ثلاثة جنود سعوديين في منطقة المزرق بمديرية حرض شمال غربي حجة.