تسجيل
15:21 25 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    جرافات مدرعة عسكرية إسرائيلية في منطقة مفتوحة بالقرب من الحدود مع غزة في جنوب إسرائيل

    وزير فلسطيني سابق: إسرائيل لن تشن حربا على غزة لهذه الأسباب

    © REUTERS / AMIR COHEN
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قرر رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية الجنرال كوخافي بعد اجتماعات لتقييم الوضع اليوم الاثنين، استدعاء لواءين وقيادة فرقة، وقوات من الاحتياط، وفقا لما ذكره أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عقب إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه وسط إسرائيل.

    انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    © REUTERS / Amir Cohen
    إسرائيل تستعد للحرب باستدعاء جنود الاحتياط ونشر كتيبتين على حدود غزة
    واستبعد أشرف العجرمي وزير الأسرى الفلسطينيين السابق والمتخصص في الشأن الإسرائيلي في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين 25 مارس/ آذار، أن تكون هناك عملية عسكرية إسرائيلية شاملة في قطاع غزة قبل الانتخابات الإسرائيلية القادمة، لأنه لا يمكن أن يتنبأ أحد بتبعات هذه العملية وما يمكن أن يترتب عليها، والتكلفة التي ستقع على إسرائيل في نهاية المطاف.

    وأضاف الوزير الفلسطيني: "إسرائيل تلجأ في مثل هذه المواقف لتوجيه ضربة محدودة للقطاع يتبعها هدوء إلى ما بعد الانتخابات، ويستطيع نتنياهو أن يسوق تلك الضربة للرأي العام الداخلي بأنه وجه ضربة لغزة أو رد بشكل مناسب على عملية إطلاق الصاروخ من قطاع غزة إلى الداخل الإسرائيلي وفي نفس الوقت لا يدعو إلى تصعيد لا تحمد عقباه فيما يتعلق بحرب شاملة".

    وحول ما يتردد عن حرب شاملة ضد غزة للتغطية على القرارات الأمريكية الإسرائيلية فيما يتعلق بالجولان السورية، قال العجرمي:

    "الداخل الإسرائيلي مرتاح للقرارات المتعلقة بالجولان، وبالنسبة لأمريكا فمن المتوقع أن يقوم ترامب اليوم بإصدار قرار رئاسي فيما يتعلق بالجولان السورية باعتبارها تحت السيادة الإسرائيلية، والوضع الراهن ممتاز بالنسبة لإسرائيل وهو ما لن يشجعها على الحرب الشاملة، فهي الآن في غنى عن الدخول في مواجهات، بل بالعكس هم يريدون إظهار هذا الإنجاز السياسي الذي حققه نتنياهو، علاوة على مساعدة الرئيس الأمريكي لرئيس الوزراء الإسرائيلي في حملته الانتخابية".

    وأكد وزير الأسرى السابق، أن "أي عملية عسكرية إسرائيلية في الوقت الراهن قد تكون نتيجتها خسائر تشوش على الإنجازات السياسية التي حققها نتنياهو قبيل الانتخابات".

    وكانت إسرائيل قد اتهمت حركة حماس بتنفيذ هجوم صاروخي من قطاع غزة باتجاه وسط إسرائيل صباح اليوم الاثنين، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي "تتحمل حماس مسؤولية ما يحدث في القطاع أو ينطلق منه".

    انظر أيضا:

    حماس تنفي مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ أصاب 7 أشخاص في إسرائيل
    التشيك تتضامن مع إسرائيل وحقها في الرد بقوة على إطلاق الصواريخ
    الجيش الإسرائيلي يتهم "حماس" بتنفيذ الهجوم الصاروخي على وسط إسرائيل
    مصادر استخباراتية: "صاروخ غزة" قطع مسافة 100 كيلومتر قبل سقوطه في إسرائيل
    الكلمات الدلالية:
    أخبار غزة, صورايخ, حرب, الجيش الإسرائيلي, حماس, أفيخاري أدرعي, غزة, إسرائيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    المتزحلقة الروسية ألينا زاغيتوفا خلال تقديم فقرة للأداء الفني الفردي للنساء، في إطار بطولة العالم للتزحلق الفني على الجليد لعام 2019 في مدينة سايتامي اليابانية
    كيف مرّ عيد "النوروز" في العراق وسوريا وبأي حال أصبحت القرم وروسيا...صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    تقرير مولر: لسان الحمار الديموقراطي طويل دون فائدة!
    تقرير مولر... لسان "الحمار الديموقراطي" طويل دون فائدة
    خارطة الجولان السوري المحتل
    خارطة الجولان السوري المحتل
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك