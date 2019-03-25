ملادينوف: إطلاق صاروخ باتجاه تل أبيب حادث خطير ونتابع الموقف مع مصر

وصف المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، اليوم الاثنين، إطلاق صاروخ من قطاع غزة على تل أبيب، والذي أدى لإصابة سبعة إسرائيليين، بالأمر الخطير، مؤكدا التواصل مع مصر وأطراف أخرى لمعالجة الوضع المتوتر.

وقال ملادينوف، عبر حسابه على تويتر: "إن إطلاق صاروخ من غزة اليوم باتجاه إسرائيل، والذي أصاب منزلا شمال تل أبيب، وأدى إلى إصابة سبعة أشخاص، أمر غير مقبول على الإطلاق. هذا حادث خطير للغاية".

وتابع المبعوث الأممي: "تعمل الأمم المتحدة بكثافة مع مصر وجميع الأطراف، ولكن الوضع لا يزال متوترا للغاية".

#BREAKING: Today's firing of a rocket from #Gaza towards #Israel, which hit a house north of Tel Aviv and injured seven people, is absolutely unacceptable. This is an extremely serious incident! #UN is working intensely with #Egypt and all sides but situation remains VERY tense. — Nickolay E. MLADENOV (@nmladenov) March 25, 2019

​وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن اليوم الاثنين، أنه سوف يختصر زيارته للولايات المتحدة للعودة إلى إسرائيل لمتابعة حادث إطلاق صاروخ من قطاع غزة على إحدى المناطق شمال شرق تل أبيب.

وعبر حسابه على تويتر، قال نتنياهو: "على ضوء الأحداث الأمنية، قررت اختصار زيارتي للولايات المتحدة. سألتقي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد عدة ساعات ثم سأعود فورا إلى البلاد لإدارة عملياتنا عن كثب".

وأعلنت وسائل الإعلام إسرائيلية عن إصابة ما لا يقل عن 7 أشخاص في هجوم صاروخي على وسط إسرائيل، ودعت السلطات المحلية السكان للجوء إلى الملاجئ للاحتماء بها.

وأعلنت إسرائيل إغلاق معبرين مع قطاع غزة وتقليص مساحة الصيد للصيادين الفلسطينيين، وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "منسق أعمال الحكومة في المناطق، الميجر جنرال كميل أبو ركن، أعلن عن إغلاق معبري إيرز وكرم شالوم، وتقليص مساحة الصيد البحري في قطاع غزة حتى إشعار آخر"، موضحا: "تم اتخاذ القرار في أعقاب إطلاق الصاروخ صباح اليوم من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".