نائب لبناني: عون سيبحث المساعدة الروسية لضمان العودة الآمنة للنازحين السوريين

وأضاف ماريو عون، في تصريحات لبرنامج "عالم سبوتنيك" عبر أثير راديو "سبوتنيك: أن "زيارة الرئيس اللبنانى ميشيال عون إلى موسكو تكتسب أهمية كبيرة فى الوقت الراهن، لأن لبنان يبحث عن طرق لعودة النازحين السوريين بشكل آمن، وبالتالي فإن الرئيس عون سيبحث المساعدة الروسية في هذا الإطار وكذلك المبادرة الروسية حول النزوح".
ولفت النائب اللبناني إلى أنه من بين الملفات التى سيناقشها عون خلال زيارته لموسكو، دعم الجيش اللبنانى بالأسلحة، موضحا أن لبنان يتطلع إلى الدعم الروسى لاستقراره وهذا يتضمن أيضا الغاز والبترول بسبب التهديدات الإسرائيلية من وقت لآخر.
وكانت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية قد أعلنت في بيان لها، أن الرئيس اللبناني ميشال عون سيتوجه إلى روسيا الاتحادية في زيارة رسمية، تلبية لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وجاء في البيان "يقوم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بزيارة رسمية إلى جمهورية روسيا الاتحادية، تلبية لدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك يومي 25 و26 آذار/ مارس الجاري".
وأضاف البيان "وسيجري فخامة الرئيس محادثات مع فخامة الرئيس بوتين يوم الثلاثاء المقبل، كما يلتقي عددا من المسؤولين الروس".
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