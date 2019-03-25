الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا جديدا اليوم الإثنين.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، أمر الملك سلمان بن عبد العزيز بترقية وتعيين 10 قضاة في وزارة العدل، و32 قاضيا في ديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.



وأوضح وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الملكي وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتدادا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء.

كما أوضح رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي تضمن ترقية 5 قضاة من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية 4 قضاة من درجة (رئيس محكمة/ أ) إلى درجة (قاضي استئناف)، وترقية 7 قضاة من درجة (وكيل محكمة/ أ) إلى درجة (رئيس محكمة/ ب)، وترقية 8 قضاة من درجة (قاضي/ ب) إلى درجة (قاضي/ أ).

وأفاد بأن الأمر الملكي الكريم اشتمل على تعيين ملازمين قضائيين على درجة (قاضي/ ب)، وترقية 6 قضاة من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة (قاضي/ ج).

وأكد الدكتور اليوسف أن الأمر الملكي الكريم وما تَضّمنه من ترقية وتعيين؛ يأتي امتدادا للدعم المتواصل والمستمر من الملك وولي عهده، وحرصهما واهتمامهما بمرفق القضاء.