رئيس مجلس الأمة الكويتي يعلق على لقائه بالملك سلمان

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، إن مواقف السعودية قيادة وحكومة وشعبا، تجاه دولة الكويت، تستحق الإشادة.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الغانم، التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

© AP Photo / Ali Al-Ghuneim نائب سابق يوضح أسباب خسارة الإسلاميين في انتخابات مجلس الأمة الكويتي

واجتمع الغانم، اليوم الاثنين مع رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ بمقر المجلس في الرياض، ضمن زيارته الحالية إلى المملكة.

ويرافق الغانم، في زيارته للسعودية، عددا من أعضاء مجلس الأمة الكويتي، مشيرا إلى أنه استمع إلى نصائح وتوجيهات الملك سلمان، خلال الاجتماع معه".

وقال: "استمعنا إلى توجيهات الملك سلمان، معتبرين أنفسنا أبناء له في دولة الكويت".

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي: "السعودية كان لها الفضل الأول والأكبر في تحرير الكويت من براثن الاحتلال العراقي الغاشم"، مضيفا: "الموقف التاريخي للملك فهد بن عبدالعزيز أكد على سيادة دولة الكويت.

ولفت إلى قول الملك فهد: "إما أن تبقى السعودية والكويت أو أن تذهب السعودية والكويت".

وأوضح مرزوق الغانم أن اللقاءات، التي أجراها في السعودية، تجسد متانة وخصوصية العلاقات بين البلدين في كل المجالات.