الجيش الإسرائيلي يتوعد غزة بـ"رد ملائم" على إطلاق صاروخ باتجاه إسرائيل

توعد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الإثنين، قطاع غزة برد إسرائيلي "ملائم" على عملية إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه إسرائيل، محملا حركة "حماس" المسؤولية بصفتها المسؤولة عن القطاع.

© REUTERS / Amir Cohen حماس: مستعدون لخوض معركة الردع إذا قصفت إسرائيل غزة

موسكو — سبوتنيك . وقال أدرعي في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين: "أطلقت حركة حماس صباح اليوم صاروخا صوب إسرائيل ونحن نعتبر أن هذا هجوما إرهابيا خطيرا سيواجه برد ملائم".

مشيرا إلى أنه "في أعقاب هذه الأحداث اتخذت إسرائيل عدة خطوات أولها إغلاق المعابر البرية مع قطاع غزة وإلغاء مساحة الصيد البحري ودفع تعزيزات عسكرية إلى الحدود الجنوبية بينهم لوائي مشاة ومدرعات بالإضافة إلى قيادة فرقة عسكرية".

ومن جهتها أعربت حركة حماس عن استعدادها لخوض معركة الردع والدفاع حال قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة.

#عاجل في هذه الساعة بدأ #جيش_الدفاع شن غارات على أهداف إرهابية تابعة لمنظمة #حماس الإرهابية في أرجاء قطاع #غزة.



بعكس حماس التي اختارت طريق الإرهاب بدلا من الطريق التي تخدم مواطني غزة، نحذر سكان القطاع من الاقتراب للمباني والمواقع الإرهابية في كافة انحاء القطاع #حماس_مسؤولة pic.twitter.com/YcoOgYzywK — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 25, 2019

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في تغريدة على "تويتر" اليوم الإثنين، "ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي أي حماقات بحق غزة ومقاومتها تكلفتها ستفوق تقديراته وسيجد نفسه أمام مقاومة شديدة مستعدة لهذا اليوم وعلى جاهزية تامة لخوض معركة الردع والدفاع عن شعبنا".